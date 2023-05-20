Эксперты назвали три опасности мульчирования, о которых забыли многие дачники

Но важно помнить, что в мульче могут завестись вредители. И это не только личинки насекомых, но еще и грызуны.

Правда, с такой неприятностью достаточно просто справиться. Нужно только добавить в мульчу шишки и стружку хвойных деревье.

Некоторые виды мульчи заскисляют почву, а это нравится далеко не всем огородным растениям. Такую проблему создает, например, кора хвойных деревьев.

Один из самых популярных материалов для мульчирования – скошенные луговые травы. Однако их нужно успеть заготовить, пока они не зацвели, иначе придется бесконечно бороться с сорняками.