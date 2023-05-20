Дачники рассказали, с чем нужно смешивать крапиву, чтобы превратить ее в удобрение

Для подкормки огородных растений опытные дачники используют настой крапивы. Это легко и бесплатно.

Кроме самой крапивы и воды, потребуется всего один компонент – настойка валерианы. Ее можно купить в любой аптеке.

Сорняки нужно сложить в ведро, залить водой и добавить туда 10 капель валерианы, а затем настаивать до появления пены.

Далее раствор процеживают, разбавляют водой 1:10 и поливают свеклу, огурцы, картофель, томаты.