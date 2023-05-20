Три компонента, которые нужно положить в лунку под огурцы: урожай будете собирать ведрами

Растения должны получать несколько веществ. Источником азота для них станет мочевина, фосфор огурцы получат из костной муки, а калий – из древесной золы.

Этих трех компонентов достаточно, чтобы огурцы принесли такой урожай, которому позавидуют все соседи.

Необходимо также соблюдать правила посадки: делать лунки на расстоянии 40 см и регулярно поливать грядки.

Не будет лишней обработка огурцов «Эпином Экстра» для повышения устойчивости к холодной и дождливой погоде.