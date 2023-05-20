Зачем опытные садоводы протыкают стебли томатов проволокой: неожиданный способ защиты от фитофторы

Фитофтороз проявляется бурыми пятнами на растениях, развитием процессов гниения, прекращением роста.

Для борьбы с заболеванием нужно нарезать медную проволоку небольшими кусочками, зачистить их до блеска и проколоть стебли на кустах томатов.

Прокол делается на высоте около 4 см от поверхности земли. Концы проволоки загибают вниз. В сок растения попадут ионы меди, губительные для возбудителей заболевания.

К тому же после прокола растение мобилизует свои силы, пытаясь выжить, и начинает активно плодоносить.