Зачем опытные садоводы протыкают стебли томатов проволокой: неожиданный способ защиты от фитофторы

22:44 2023-05-20

Опытные огородники используют необычный метод борьбы с фитофторой томатов: протыкают стебли проволокой.

Фитофтороз проявляется бурыми пятнами на растениях, развитием процессов гниения, прекращением роста.

Для борьбы с заболеванием нужно нарезать медную проволоку небольшими кусочками, зачистить их до блеска и проколоть стебли на кустах томатов.

Прокол делается на высоте около 4 см от поверхности земли. Концы проволоки загибают вниз. В сок растения попадут ионы меди, губительные для возбудителей заболевания. 

К тому же после прокола растение мобилизует свои силы, пытаясь выжить, и начинает активно плодоносить.

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