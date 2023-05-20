Дачники рассказали, что нужно сделать со скорлупой грецких орехов, чтобы превратить ее в удобрение

Однако с этим материалом все не так просто. Если его внести в почву, разложение начнется через 5-10 лет.

Только после этого скорлупа начнет отдавать полезные вещества в почву, откуда ее получать растения.

Ждать так долго имеет смысл только в одном случае – если речь идет о подкормке плодовых деревьев, которые растут десятилетиями.

Во всех остальных случаях скорлупу грецких орехов лучше сжечь. Такая зола насытит почв полезными для растений веществами и раскислит ее.