Дачники рассказали, что нужно сделать со скорлупой грецких орехов, чтобы превратить ее в удобрение

Однако с этим материалом все не так просто. Если его внести в почву, разложение начнется через 5-10 лет.
Только после этого скорлупа начнет отдавать полезные вещества в почву, откуда ее получать растения.
Ждать так долго имеет смысл только в одном случае – если речь идет о подкормке плодовых деревьев, которые растут десятилетиями.
Во всех остальных случаях скорлупу грецких орехов лучше сжечь. Такая зола насытит почв полезными для растений веществами и раскислит ее.
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