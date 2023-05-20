Садовод со стажем рассказал о правилах обработки сада после окончания фазы цветения

Когда цветы уже осыпались борьба с вредителями должна быть продолжена, расслабляться нельзя. Если не защищать сад, насекомые паразиты быстро возьмут его под свой контроль.

От вишневой мухи будем защищаться "Актарой", "Алатаром", "Искрой", "Фуфаноном". Обработку проводим через неделю после завершения цветения.

После первого опрыскивания ждем три дня, потом повторяем процедуру, но уже от болезней.

Применяем бордосскую жидкость, можно "Хорус", его можно совмещать с разными другими препаратами для сада. Еще варианты для обработки от болезней: "Топаз", "Фундазол", "Скор", "Строби".

Как бороться с ржавчиной?

Ржавчине особенно подвержены грушевые деревья. Надо запомнить один важный момент: нельзя обрабатывать одним и тем же составом дерево два раза подряд.

Обработки делаем, чередуя разные препараты. Соблюдаем паузу в 2 недели.

Побеждаем коккомикоз такими биопрепаратами, как "Лепидоцид", "Битоксибациллин", "Биотлин" или "Фитоверм". Такому заболеванию подвержены обычно персиковые деревья.