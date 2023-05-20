Дачники назвали два простых удобрения, которые подойдут абсолютно для всех растений в огороде

Одно из них – крапива, содержащая полезные для растений вещества в большом количестве и легкоусвояемой форме.

Для приготовления подкормки крапиву нужно измельчить, залить водой, настоять 15-18 дней. Затем его процеживают, разбавляют водой 1:10 и поливают растения.

Не менее эффективно удобрение из люцерны, которое насыщает почв азотом, восстанавливает ее плодородие.

Травой нужно заполнить подходящую емкость на две трети, долить воды, настоять и использовать для полива через две недели.