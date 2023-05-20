Что нужно делать с почвой, чтобы поливы и подкормки требовались реже: дачники раскрыли секрет

Хитрость заключается в том, чтобы в почве задерживалось больше воды, а сам грунт не поддерживал рост сорняков.

Обе задачи решаются одним методом – мульчированием. Его суть заключается в покрытии грунта особым материалом.

Мульча должна иметь органическое происхождение. Для этой цели подходят измельченная древесная кора, опилки, сено.

Помимо того, что мульчирование не дает влаге испаряться из почвы, оно еще и улучшает структуру грунта, а также насыщает его полезными веществами, поэтому подкормки нужны реже.