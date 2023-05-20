Дачники посоветовали, что посадить между рядами клубники, чтобы ягод стало вдвое больше

23:52 2023-05-20

Опытные дачники сажают между рядами клубники растения-сидераты, которые повышают плодородность почвы.

Для этой цели идеально подходит белая горчица, которая оздоравливает и разрыхляет грунт, тем самым повышая урожайность клубники.

Растение устойчиво к низким температурам, его можно сажать ранней весной или поздней осенью. 

При весенней посадке горчицу нужно скосить до того, как она зацветет, и заделать в почву. Осенью сидерат можно не убирать.  

Беларя горчица растет очень быстро. Всего за месяц она покроет всю почву в междурядьях клубники.

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