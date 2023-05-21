Садоводы рассказали, чем полить крыжовник, чтобы с него навсегда исчезли вредители и мучнистая роса

Первый вариант поможет спасти кусты от пильщика и огневок. Это особая паста из 500 г древесной золы и 1,5 л воды.

Такой состав необходимо использовать дважды в год: весной, а также в период цветения крыжовника.

Второе средство устраняет мучнистую росу. Для его приготовления нужно сделать раствор из 5 г соды на 1 л воды и 3 г железного купороса на такое же количество жидкости.

Крыжовник необходимо регулярно осматривать и при первых признаках заболевания обрабатывать этими растворами.