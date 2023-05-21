Садоводы назвали главные ошибки в уходе за флоксами: это легко может погубить цветы

Достаточно часто дачники неправильно обрезают растения. Слишком сильная или очень слабая обрезка одинаково вредны для флоксов.
Флоксы нуждаются в укрытии от холодов, но для этого не подходят материалы, которые не пропускают воду и воздух.
Нельзя укрывать растения слишком рано, ведь небольшие заморозки даже полезны для них. В ином случае не исключено выпревание растений.
Не следует использовать осенью подкормки, в которых присутствует азот. Этот элемент стимулирует развитие растений, недопустимое перед холодами.
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