Садоводы рассказали, почему нельзя сажать рядом с домом боярышник: есть реальная опасность

Боярышник способен привлечь на участок опасных вредителей, например, яблочную тлю, пильщика и огневку.
У кустарника длинные и острые шипы. Это создает проблемы при обрезке и риск травм, если в доме есть дети.
Боярышник быстро разрастается, причем как в высоту, так и в ширину. С каждым годом он будет занимать все больше места.
Во время цветения растение выделяет вещество, которое придает ему специфический аромат, похожий на запах рыбы.
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