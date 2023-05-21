Садоводы рассказали, почему нельзя сажать рядом с домом боярышник: есть реальная опасность

Боярышник способен привлечь на участок опасных вредителей, например, яблочную тлю, пильщика и огневку.

У кустарника длинные и острые шипы. Это создает проблемы при обрезке и риск травм, если в доме есть дети.

Боярышник быстро разрастается, причем как в высоту, так и в ширину. С каждым годом он будет занимать все больше места.

Во время цветения растение выделяет вещество, которое придает ему специфический аромат, похожий на запах рыбы.