Дачники рассказали, как добиться огромного урожая перца с помощью банана, луковой шелухи и крапивы

Один из них – банановые шкурки, в который калий и магний содержатся в легкой для усвоения форме.

Кожуру двух бананов нужно измельчить, высушить в духовке, растереть в порошок и на несколько часов замочить в 1 л воды, а затем полить этим раствором перцы.

Луковую шелуху закладывают в лунки при посадке перца. В ней содержатся вещества, которые защищают растение от вредителей и болезней.

Подкормка на основе крапивы ускоряет рост растений, повышает их урожайность. Перед использованием средство нужно настоять 10 дней.