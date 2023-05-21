Садоводы назвали три способа использования березовых листьев в огороде, о которых вы даже не подозревали

У листьев березы есть особенность: они быстрее перепревают и перегнивают. Благодаря этому, они идеально подходят для компоста.

Для этой цели лучше использовать листья, собранные в марте. Они уже смешались с землей, напитались микроорганизмами, поэтому компост созреет быстрее.

Березовые листья можно использовать в качестве мульчи, особенно на глинистой почве. Они не дадут прорастать сорнякам.

Опавшая с березы листва может стать прекрасным утеплителем грядок, а также клумб, на которых растут гортензии или розы.