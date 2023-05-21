Как вырастить небывалый урожай чеснока с помощью дрожжей: дачники поделились лайфхаком

Благодаря дрожжевой подкормке, у чеснока начинают быстрее расти корни, активно развивается зелень.

Это средство работает, даже если грядка с чесноком находится в тени. Удобрять растение нужно весной и летом.

Для приготовления подкормки необходимо растворить в 5 л воды 5 г сухих дрожжей, 2 ст.л. сахара, 20 мл куриного помета и столько же золы.

Все компоненты смешивают и настаивают 2 часа, разбавляют водой 1:10 и поливают грядку с чесноком.