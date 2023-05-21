Что нельзя класть в лунки при посадке томатов: растения не дадут урожая и могут погибнуть

Но если неправильно выбрать вещества для внесения в лунки, эффект будет обратным: томаты могут погибнуть.
Томатов не будет много, если их посадили в лунки с птичьи пометом или навозом. Растения просто зажируют.
Коровяк следует использовать на соответствующем этапе роста растения, и то в ограниченном количестве.
Нельзя класть в лунки и мочевину, а также использовать это вещество слишком часто при поливе грядок.
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