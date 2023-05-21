Как правильно собрать семена кабачков, выращенных на собственном участке: дачные хитрости

Брать семена можно только из плодов, которые полностью сформировались и успели созреть на грядке.

Их можно определить по грубой кожице и достижению цвета, который предусмотрен конкретным сортом.

Если кабачки не успевают созреть из-за плохой погоды, их можно подержать дома в тепле до полного созревания.

Каждый плод нужно разрезать вдоль и вынуть мякоть с помощью ложки, а затем проделать то же самое с семенами.

Посевной материал не нужно мыть. Его тщательно просушивают и складывают на хранение в пакетик из бумаги.