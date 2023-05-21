Сливы осыпаются, не успевая созревать: что делать и как сохранить урожай

Чаще всего причина заключается в атаке опасного вредителя – толстоножки. Это легко проверить: в пораженных плодах внутри косточки находится личинка.

По мере ее развития, косточка будет съедена. При наличии личинки все опавшие плоды нужно срочно собрать и уничтожить.

Бороться с такой проблемой необходимо при помощи эффективных профилактических мероприятий.

Для этого потребуется специальный раствор из 20 г мочевины на 5 л воды. Обработку нужно повторять раз в неделю.