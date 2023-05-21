Сохнут листья у помидоров: почему это происходит и как уберечь урожай

01:55 2023-05-21

Если листья у томатов начали сохнуть, необходимо срочно искать и устранять причину, иначе можно лишиться урожая.

При появлении желтизны на листьях томатов, растущих в открытом грунте, причина может заключаться в неблагоприятной погоде.

Листья будут постепенно желтеть, если периодически не вносить в почву подкормки при выращивании томатов.

Лучше всего использовать для этой цели комплексные удобрения, которые помогают восстановить баланс питательных веществ.

Не исключено, что пожелтение листьев связано с болезнями растений или атакой вредителей. Чтобы этого не произошло, следует уделять внимание профилактике.

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