Медведев позвал Илона Маска в Артемовск, взятый под контроль российской армии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев позвал предпринимателя Илона Маска в Артемовск, чтобы миллиардер при личном посещении увидел освобожденные российскими войсками территории города.

Ранее, полгода назад, известный американский бизнесмен задал вопрос Медведеву в Твиттере: как идут "дела" у россиян в Артемовске? Теперь, после официального объявления о взятии города под контроль, Дмитрий Медведев ответил на пост Маска:

Илон Маск, ты спрашивал меня о Бахмуте… Приезжай и посмотри сам!

20 мая Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Артемовска и переходе его под контроль России.