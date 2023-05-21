Авторы статьи опираются на материалы The Washington Post, где упоминалось о планах Зеленского захватить российские села, чтобы давить на Москву, и намерениях ударить дальнобойными ракетами по территории России.

По мнению обозревателей, такие сведения сломали образ "жертвы", старательно выстроенный главой Украины.

Также со стороын Зеленского звучали предложения о ликвидации нефтепровода "Дружба", поставляющему нефть из России в Венгрию.

Об этом сообщалось все в том же иностранном издании The Washington Post.