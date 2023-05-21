«Известия»: отношение к Зеленскому на Западе стало другим после его призывов к атакам на Россию

07:01 2023-05-21

Как сообщает издание "Известия", после слива данных Пентагона в Сеть стало известно о намерениях Зеленского атаковать Россию. Теперь Запад больше не воспринимает лидера Украины как "жертву".

Авторы статьи опираются на материалы The Washington Post, где упоминалось о планах Зеленского захватить российские села, чтобы давить на Москву, и намерениях ударить дальнобойными ракетами по территории России.

По мнению обозревателей, такие сведения сломали образ "жертвы", старательно выстроенный главой Украины.

Также со стороын Зеленского звучали предложения о ликвидации нефтепровода "Дружба", поставляющему нефть из России в Венгрию.

Об этом сообщалось все в том же иностранном издании The Washington Post.