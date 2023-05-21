Путин поздравил подразделения, которые освобождали Артемовск

Премьер-министр Италии Мелони: истребителей для Украины нет, но обучать пилотов страна готова

По сообщению РИА Новости, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила об отсутствии истребителей F-16 для отправки на Украину. Однако Италия не против участвовать в обучении пилотов, если будет договоренность с союзниками.