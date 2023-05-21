Путин поздравил подразделения, которые освобождали Артемовск

08:36 2023-05-21

Россия объявила об окончании месячной битвы за Бахмут и о полном переходе города под контроль ВС РФ.

Частная армия «Вагнера» полностью захватила город при поддержке артиллерии и авиации российских вооруженных сил, сообщило в воскресенье вечером Минобороны.

лава группы Евгений Пригожин также отметил, что битва за Артемовск завершена.

Президент России Владими Путин поздравил ЧВК «Вагнера» и российскую армию.

По словам Путина, российские вооруженные силы гарантировали группе необходимую защиту с флангов.

«Все выдающиеся бойцы отмечены государственными наградами»,- сказал президент.

Ранее украинская сторона заявила о контрнаступлении в Бахмуте, которое на поверку оказалось последним рывком.