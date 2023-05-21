Путин поздравил подразделения, которые освобождали Артемовск

Частная армия «Вагнера» полностью захватила город при поддержке артиллерии и авиации российских вооруженных сил, сообщило в воскресенье вечером Минобороны.
лава группы Евгений Пригожин также отметил, что битва за Артемовск завершена.
Президент России Владими Путин поздравил ЧВК «Вагнера» и российскую армию.
По словам Путина, российские вооруженные силы гарантировали группе необходимую защиту с флангов.
«Все выдающиеся бойцы отмечены государственными наградами»,- сказал президент.
Ранее украинская сторона заявила о контрнаступлении в Бахмуте, которое на поверку оказалось последним рывком.