Что будет в зоне СВО после освобождения Артемовска

«На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение города Артемовска», — сообщили ночью в воскресенье в Минобороны РФ.

Как отметил Давид Нормания, бахмутский котел стал самым продолжительным с начала СВО и продлился с 1 августа 2022 по 20 мая нынешнего года.

Самое важное, кроме политических бонусов, что дает на фронте контроль ВС РФ над Бахмутом, по мнению обозревателя, открытие направления Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка.

В этих населенных пунктах расположены основные позиции ВСУ, ликвидация которых приведет к полному отбрасыванию противника за Днепр.