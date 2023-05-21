Чтобы орхидея снова зацвела: как реанимировать завявший цветок

11:48 2023-05-21

Многие покупают орхидею, чтобы дома наслаждаться ее изысканной красотой, но вскоре цветок может начать вянуть, как это исправить.

При желании можно заставить орхидею цвести снова. Для этого ее надо обмануть, заставив думать, будто цветок находится в родной среде обитания.

Как это сделать? С помощью основных элементов питания - воды, света, питания и температуры. Нужно срезать все отцветшие цветоносы. Это будет толчок, чтобы заставить растение подумать о выращивании новых цветов.

Если орхидея стоит на окне, которое выходит на восток, делать ничего не придется. В ином случае придется воссоздать имитацию удлиняющихся и укорачивающихся дней естественного годового цикла.

Для этого надо удобрить цветок удобрением с высоким содержанием фосфора, пока он не зацветет, и поливать очень экономно.

В целом при выращивании орхидей многое может пойти не так. Например, - могут начать опадать бутоны. Если видимой причины нет, то логично предположить, что явление связано с неправильным поливом, нехваткой либо большим количеством света. 

Нужно изучить предпочтительные условия для растения и постараться воссоздать их как можно точнее. Кроме того, надо следить за вредителями либо болезнями, которые могут вызвать взрыв почек.

Также надо знать, что орхидеи ненавидят мокрые корни. В таком случае растение пожелтеет. Чтобы исправить ситуацию, надо отрезать пораженные корни и пересадить в новый грунт.  И быть очень аккуратными в будущем с поливом.

При бактериальной гнили цветок выглядит почти так, как и при переувлажнении. Листья и стебли могут вянуть, желтеть, стать мягкими. Надо вынуть орхидею из контейнера, смыть существующую среду и переложить в чистую. После этого обработать фунгицидным спреем.

Если листья покрываются пятнами, а цветы не раскрываются, это может быть признаком трипса. С таким недугом справиться поможет инсектицидное мыло.

Показать следующие комментарии
Фото