Чтобы орхидея снова зацвела: как реанимировать завявший цветок

При желании можно заставить орхидею цвести снова. Для этого ее надо обмануть, заставив думать, будто цветок находится в родной среде обитания.

Как это сделать? С помощью основных элементов питания - воды, света, питания и температуры. Нужно срезать все отцветшие цветоносы. Это будет толчок, чтобы заставить растение подумать о выращивании новых цветов.

Если орхидея стоит на окне, которое выходит на восток, делать ничего не придется. В ином случае придется воссоздать имитацию удлиняющихся и укорачивающихся дней естественного годового цикла.

Для этого надо удобрить цветок удобрением с высоким содержанием фосфора, пока он не зацветет, и поливать очень экономно.

В целом при выращивании орхидей многое может пойти не так. Например, - могут начать опадать бутоны. Если видимой причины нет, то логично предположить, что явление связано с неправильным поливом, нехваткой либо большим количеством света.

Нужно изучить предпочтительные условия для растения и постараться воссоздать их как можно точнее. Кроме того, надо следить за вредителями либо болезнями, которые могут вызвать взрыв почек.

Также надо знать, что орхидеи ненавидят мокрые корни. В таком случае растение пожелтеет. Чтобы исправить ситуацию, надо отрезать пораженные корни и пересадить в новый грунт. И быть очень аккуратными в будущем с поливом.

При бактериальной гнили цветок выглядит почти так, как и при переувлажнении. Листья и стебли могут вянуть, желтеть, стать мягкими. Надо вынуть орхидею из контейнера, смыть существующую среду и переложить в чистую. После этого обработать фунгицидным спреем.

Если листья покрываются пятнами, а цветы не раскрываются, это может быть признаком трипса. С таким недугом справиться поможет инсектицидное мыло.