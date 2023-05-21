Кислотность почвы: как ее просто и легко установить с помощью смородины

12:11 2023-05-21

Дачники знают, что для хорошего урожая надо определить кислотность грунта, однако нужное оборудование для этого есть не всегда, но можно пойти иным путем.

Для определения такого параметра существуют специальные тесты. Но что делать, если сажать грядки надо сегодня, а тесты купить забыли либо просто не нашли времени съездить в магазин?

Выход есть, причем очень простой. Определить pH почвы можно с помощью подручных средств. Например, использовав для этого листья черной смородины.

Для проверки кислотности достаточно 3-4 листиков этого кустарника. Их надо залить кипятком, оставить на время, пока не остынет. Затем - процедить.

Этот раствор и станет своего рода индикатором. В него надо бросить немного грунта с участка. 

Если вода покраснела - значит, грунт кислый. Если окрасилась в зеленоватой цвет - почва слабокислая. А если раствор приобрел синеватый оттенок - значит, грунт нейтральный. 

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