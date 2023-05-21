Кислотность почвы: как ее просто и легко установить с помощью смородины

Для определения такого параметра существуют специальные тесты. Но что делать, если сажать грядки надо сегодня, а тесты купить забыли либо просто не нашли времени съездить в магазин?
Выход есть, причем очень простой. Определить pH почвы можно с помощью подручных средств. Например, использовав для этого листья черной смородины.
Для проверки кислотности достаточно 3-4 листиков этого кустарника. Их надо залить кипятком, оставить на время, пока не остынет. Затем - процедить.
Этот раствор и станет своего рода индикатором. В него надо бросить немного грунта с участка.
Если вода покраснела - значит, грунт кислый. Если окрасилась в зеленоватой цвет - почва слабокислая. А если раствор приобрел синеватый оттенок - значит, грунт нейтральный.
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