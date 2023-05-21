На Гомельщине задержан оптовый наркокурьер с более 200 г мефедрона

В день задержания 30-летний житель Мозыря по заданию наркомаркета забрал оптовую партию психотропа, расфасовал и начал оборудовать тайники для покупателей.

В центре Мозыря мужчина сделал 50-граммовый схрон для другого оптового наркокурьера, а в местном лесопарке - 20 мелких закладок для потребителей.

Кроме того, после задержания около 100 г наркотиков правоохранителями обнаружено и изъято в квартире, где мозырянин проживал с родителями.

По факту произошедшего следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот психотропных веществ, совершенный организованной группой в крупном размере.