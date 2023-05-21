Ленивая и красивая: как сделать грядку, которую не придется вскапывать каждый год

Борта такой ленивой, но при этом очень удобной грядки можно сделать из кирпичей, досок, камней и так далее. Их лучше разместить на освещённом участке и с севера на юг. При таком направлении культуры будут менее оттенять друг друга, так как утром и вечером солнце будет освещать грядку со всех сторон.

Длина их может быть самой разной. Оптимальная ширина грядки - около 50 см, проходов - около метра.

Борты должны быть высотой около 30 см. На дно такой грядки надо уложить газеты, картон, сверху - равномерно нанести песок. Затем - жесткие остатки кукурузы или подсолнуха.

Следующий слой - ботва овощных культур. Всю эту слоенку надо полить травянистым настоем или настоем из навоза. Сверху уложить около 10 см грунта. Все - грядка готова!

Как приготовить травяной настой? Для этого 200-литровую бочку наполнить 3 л золы и таким же количеством песка, 5 кг куриного помета, ведром прогнившей соломы или опавших листьев, садовым грунтом и 1 л молочной сыворотки или кефира.