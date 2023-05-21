В Германии расследуют очередное отравление российских диссидентов

«Начато расследование. Расследование продолжается», — заявил AFP представитель берлинской полиции.

Российское следственное издание «Агентство» опубликовало на этой неделе расследование о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулись двое участников встречи российских диссидентов 29 и 30 апреля под эгидой поддержки оппозиционера Михаила Ходорковского.

Один участник, представленный как журналист, недавно покинувший Россию, испытал во время мероприятия некие болезненные симптомы и сказал, что они, возможно, начались раньше.

СМИ добавляют, что журналист обратился в берлинскую больницу Charité, где лечился оппозиционер России Алексей Навальный, пострадавший от отравления в августе 2020 года.

Второй участник – Наталья Арно, директор общественной организации «Фонд Свободная Россия» в США, где она прожила десять лет после того, как ей пришлось покинуть Россию.

Наталья Арно в конце апреля была в Берлине, откуда отправилась в Прагу. Именно там, сообщает «Агентство», у нее появились симптомы, а также обнаружилось, что ее номер в отеле был вскрыт.

