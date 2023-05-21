Кипятком по лебеде: как без хлопот избавить огород от сорняков

Чтобы не загрязнять огород химикатами, но все-таки дать решительный бой сорнякам, лучше остановиться на проверенных органических методах борьбы. Что это за методы?

Кипяток

Как ни странно, но такой способ очень эффективен. Результат от проделанной работы можно увидеть буквально через несколько часов. Особенно удобно поливать кипятком те сорняки, что растут возле садовых дорожек, между плитками. Горячий душ плитам не повредит, а от ненужной поросли легко избавит.

Для эффективности в кипяток можно добавить еще и немного соли.

Уксус

Лучше использовать не столовый, а - садовый уксус, в котором содержится около 20 процентов уксусной кислоты. Применять его надо так, чтобы не навредить полезным растениям.

Также надо учесть, что такой уксус негативно отражается на почве и там, где он был пролит, в ближайшее время лучше ничего не сажать. При этом обработку вести в перчатках и защитной одежде.

Соль

Обычная поваренная соль - идеальное средство в деле борьбы с сорной травой. Если нужно убрать сорняки из щелей в садовой дорожке, надо просто просыпать растения этим веществом.

Лучше всего это сделать в конце зимы: соль впитается в землю, и весной сорняков будет в разы меньше, чем годом ранее. Но есть одно "но": если переборщить с таким компонентом, и пересыпать его на бетоную поверхность, материал может разрушиться. Также избыток соли также негативно влияет на качество почвы.

Спанбонд

Если накрыть сорняки нетканкой (закрепив на земле с помощью камней и кирпичей), оно перекроет свет вредным растениям, и те погибнут сами.

Мульча

Она защигает грунт от сорняков и сохраняет влагу. Такая мера рассматривается как профилактическая.