Клубника набирает ягоды: чем ее подкормить на таком этапе, чтобы урожайность не разочаровала

Чаще всего дачники предпочитают на стадии налива ягод использовать для подкормки клубники органические подкормки. Какие из них наиболее эффективны?

Древесная зола

Для приготовления удобрения на ее основе надо взять поллитра золы и залить 10 л воды. Настаивать 2 дня, а потом пролить под корень. На каждый кустик вылить по поллитра настоя.

Дрожжи

Они отлично подбадривают клубнику в стадии плодоношения, делится опытом автор канала "Любимая дача. Сад и огород" на платформе Дзен. Если дрожжи сырые, нужно 100 гр. продукта залить 10 л теплой воды и дать постоять сутки в тепле. Пролить также из расчета поллитра на растение (под корень).

Если дрожжи сухие, нужно сначала маленький пакетик соединить с 3 ст.л. сахара и горстью перегноя, затем залить 10 л теплой воды. Дать настояться сутки и полить, норма - поллитра на куст.

Зеленый чай

Для его приготовления надо заполнить травами ведро до верха. Залить водой и дать настояться неделю. Полученный концентрат развести с водой в соотношении 1:10. Отработанную траву можно применить в качестве мульчи или ингредиента в компосте.

Монофосфат калия

Можно использовать и минеральные удобрения. Монофосфат калия лучше всего дает эффект в виде раствора. Для этого на 10 л воды надо отсыпать 1 ст.л. средства. Расход - по поллитра на корень.

Можно использовать и любые другие комплексные минералы для ягодников, но - строго по инструкции.