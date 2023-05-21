Ландыши цветут: почему эти цветы могут быть опасны для людей и животных

14:39 2023-05-21

По словам специалистов, все части этого цветка ядовиты, а наибольшую концентрацию токсинов накапливают ягоды.

Весенний период цветения ландыша длится около трех недель. Но этот красивый цветок не так уж безопасен, как считают многие.

Все части растения ядовиты, причем наибольшая концентрация токсинов - в ягодах, – цитирует сообщение Комитета лесного хозяйства Московской области Рамблер.

В 1980-е годы ландыши были под угрозой исчезновения, но затем их популяция восстановилась.

Тем не менее, специалисты не рекомендуют трогать ландыши по причине их токсичности. А также - не топтать цветы в лесу, пишет «Мослента».

В апреле Госдума РФ рассмотрела законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за незаконный сбор, а также уничтожение особо ценных растений и грибов, которые занесены в Красную книгу.

За умышленную добычу и продажу некоторых дикоросов можно понести наказание вплоть до лишения свободы на срок от шести до девяти лет. 

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