Ландыши цветут: почему эти цветы могут быть опасны для людей и животных

Весенний период цветения ландыша длится около трех недель. Но этот красивый цветок не так уж безопасен, как считают многие.

Все части растения ядовиты, причем наибольшая концентрация токсинов - в ягодах, – цитирует сообщение Комитета лесного хозяйства Московской области Рамблер.

В 1980-е годы ландыши были под угрозой исчезновения, но затем их популяция восстановилась.

Тем не менее, специалисты не рекомендуют трогать ландыши по причине их токсичности. А также - не топтать цветы в лесу, пишет «Мослента».

В апреле Госдума РФ рассмотрела законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за незаконный сбор, а также уничтожение особо ценных растений и грибов, которые занесены в Красную книгу.

За умышленную добычу и продажу некоторых дикоросов можно понести наказание вплоть до лишения свободы на срок от шести до девяти лет.