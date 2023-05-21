Дачный эксперт рассказал, с какими растениями на даче плохо уживается дыня

Дыни в уходе похожи на огурцы, почти все действия при выращивании будут одинаковыми. Поэтому, если у вас на участке прекрасно растут зеленцы, то и с дынями вы точно подружитесь.

Одно из первых правил при разведении этих прихотливых огородных культур - правильный подбор растений-соседей.

Растения, обитающие поблизости с дынями, могут сильно повлиять на них, а именно на урожайность, количество плодов, вкус и размер дынь.

Что можно смело выращивать рядом с южными капризами: арбузы, помидоры, капусту всех видов.

Есть также растения, которые должны держаться от дыни подальше, иначе плоды вырастут мелкими, неказистыми, а вкус будет пустой и водянистый.

Плохо растут рядом с дыней кабачок и тыква. Эти растения, обладая крупными побегами и широкими листьями, будут давать тень, закрывая дыни от света.

Также поливать тыквы и кабачки нужно совсем иначе, не так, как дыни, у них в этом плане большие отличия.

Нельзя высаживать рядом с пришелицей с юга огурцы. Они подвержены одинаковым болезням и могут передать их друг другу.

Также плохими соседями дыни будут считаться хрен, дайкон, петрушка, укроп.