Дачный эксперт рассказал, с какими растениями на даче плохо уживается дыня

Дыни в уходе похожи на огурцы, почти все действия при выращивании будут одинаковыми. Поэтому, если у вас на участке прекрасно растут зеленцы, то и с дынями вы точно подружитесь.
Одно из первых правил при разведении этих прихотливых огородных культур - правильный подбор растений-соседей.
Растения, обитающие поблизости с дынями, могут сильно повлиять на них, а именно на урожайность, количество плодов, вкус и размер дынь.
Что можно смело выращивать рядом с южными капризами: арбузы, помидоры, капусту всех видов.
Есть также растения, которые должны держаться от дыни подальше, иначе плоды вырастут мелкими, неказистыми, а вкус будет пустой и водянистый.
Плохо растут рядом с дыней кабачок и тыква. Эти растения, обладая крупными побегами и широкими листьями, будут давать тень, закрывая дыни от света.
Также поливать тыквы и кабачки нужно совсем иначе, не так, как дыни, у них в этом плане большие отличия.
Нельзя высаживать рядом с пришелицей с юга огурцы. Они подвержены одинаковым болезням и могут передать их друг другу.
Также плохими соседями дыни будут считаться хрен, дайкон, петрушка, укроп.
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