На даче поселились осы: как от них можно избавиться

Осы нередко мешают спокойной жизни дачников. Они устраивают свои гнезда в укромных местах: в сараях и банях, на чердаках и за обшивкой стен, шкафах с одеждой и кронах деревьев, зарослях многолетников и даже в земле.

Укусы таких насекомых могут быть опасны, и способны вызвать отёк Квинке, удушье и анафилактический шок. Как от них избавиться?

Можно для этого сделать приманку из пластиковой бутылки. Для этого отрезать её верхнюю часть и вставить в нижнюю горлышком внутрь, - сообщает Рамблер. В приманку надо положить инсектицид, смешанный с вареньем либо протухшим мясным фаршем. Таким образом можно уничтожить лишь взрослых особей, но личинки останутся.

Ещё один вариант - клеевые ловушки. Специальный клей надо нанести на плотную основу, и осы тогда застревают в липкой массе. Но такой способ тоже не может уничтожить весь рой.

Эксперты также советуют добавить в приманки и ловушки борную кислоту. И использовать в ловушках порошок ««ОтОс»», в приманках - «Дельта Зону» или готовый раствор «Гет Тотал», которым также можно обработать гнездо.

Избавиться от ос также можно, опрыскав их гнездо карбофосом.