Садовод со стажем раскрыл тонкости ухода за туями, чтобы дерево стало изюминкой сада

Больное пожелтевшее деревце вызывает досаду и разочарование, возникает желание избавиться от него поскорее и заменить новым.

Чтобы таких ситуаций не возникало, попробуйте наладить правильный уход за туями с первых дней их появления в вашем саду.

Да и увядший экземпляр тоже не спешите выкапывать и выбрасывать, возможно, растению еще можно помочь.

Что надо знать о почве? Для туи подходит легкая земля, хорошо увлажненная. Сухая и глинистая тяжелая почва не создадут дереву нормальные условия для роста и развития.

Туя со временем начнет тут желтеть и высыхать. Также важно правильно продумать посадки рядом с туями, плохие соседи приведут к проблемам при выращивании.

Не стоит растить деревца вблизи с габаритными плодовыми культурами и другими объемными деревьями. Такие соседи будут лишать туи питания, влаги и света.

Что положить в ямку при посадке туи? Важно сразу дать саженцу все необходимое для активного роста и развития, чтобы дерево укрепилось и прижилось на новом месте, выглядело здоровым и сильным.

Рекомендуемый экспертами состав питательной подкормки для туи при посадке: нитроаммофоска - 100 г, торф - 1 часть, песок - 1 часть, листовая или дерновая земля - 2 части.

Самое важное время для туи - первые три года после посадки. В этом периоде надо уделить растениям максимум внимания.

Обеспечьте в достаточной мере полив, убирайте сорняки, делайте своевременную обрезку, занимайтесь регулярно рыхлением почвы, укрывайте туи на зиму от холодов.

Если вы заложили правильную подкормку сразу, при высаживании туи, то следующие три года удобрения вносить не нужно.

Первую подкормку делаем только на четвертом году сразу по приходу весны. В этот раз вносим минеральные вещества - аммиачную селитру или мочевину, понадобится 30 г на метр земли.

Удобрение заглубляем в землю и делаем по верху хороший полив.