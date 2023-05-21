Перец подкормить пшеном: какую неоценимую пользу приносит крупа на грядке с этой культурой

Пшено на грядке с перцем можно использовать в разном качестве. К примеру, он помогает бороться с муравьями: если его рассыпать по грядке или в междурядье, насекомые покинут эту территорию, потому что боятся запаха такой крупы.

На основе пшена также можно приготовить очень эффективную подкормку. Для этого пачку крупы замочить в 5 л теплой воды. Через сутки процедить и полить перцы. Если грядок много, можно разбавить настой водой в соотношении 1:1.

Оставшееся на дне пшено не выбрасывать, а прикопать в почву рядом с кустиками - для дополнительного эффекта.

Поливать перцы таким настоем можно несколько раз за сезон: он не токсичен, экологичен и не опасен для природы.

В чем польза пшеничной подкормки? Перцы начинают цвести раньше срока, повышают урожайность. Растение реже болеет, а созревшие плоды лучше хранятся.