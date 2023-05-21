Компост созреет за месяц без неприятного запаха: дачники поделились интересным лайфхаком

Время созревания компоста зависит от соотношения его компонентов: зеленой растительной массы и коричневой части из веток, опавших листьев, соломы и бумаги.
Идеальный вариант – равное соотношение частей. Если преобладает коричневая масса, созревание компоста замедляется.
Что касается неприятного запаха, исходящего от компостной ямы, от него можно очень легко избавиться.
Для этого необходимо растворить 50 г аммиачной селитры в 10 л теплой воды и периодически поливать компост. После этого нужно перемешивать его и накрывать пленкой.
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