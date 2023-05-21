Эксперт по садоводству указал на типичные ошибки, допускаемые при обработках дерева от вредителей

Посмотри, как сделал сосед по даче, и сделай все наоборот. Да, часто необдуманное следование чужим советам ведет к противоположным результатам.

В итоге дачники из года в год повторяют чужие ошибки и не понимают, почему обработка не дает эффекта. Разбираемся в этм вместе с экспертом.

Не игнорируйте традиционные способы защиты, которыми пользуются дачники уже долгое время, например, побелкой деревьев.

Простой, надежный, испытанный способ борьбы с вредителями, эффективно защищает кору. Некоторые дачники применяют бинты и другие укрывные материалы с этой же целью.

Лучше этим не увлекаться. Посторонние предметы на поверхности коры ухудшают воздухообмен, становятся причиной образования конденсата, от чего дерево тоже страдает, не меньше, чем от паразитов.

Не обрабатывайте дерево медным купоросом, если на улице стоит минусовая температура.

Важно помнить и о другом моменте: завершайте все обработки до того как деревья полностью очнутся от зимнего сна и начнут раскрывать почки.

Не забывайте опрыскивать помимо побегов и стволов также землю около дерева или куста.

Не исключайте из арсенала средств обработки от вредителей бордоскую жидкость, которая может давать еще больший эффект, чем медный купорос.

К тому же эта жидкость хуже смывается дождями, а значит, она дольше будет оставаться на ветках. Обрабатывайте растение вовремя: когда начнет расти первая молодая зелень. Раствор для обработки - 1% жидкость.