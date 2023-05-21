Дачники назвали подкормку для богатого урожая, которую можно вносить раз в 10 лет

Такой состав готовится из 1 л воды, 2 ст.лю сахара и 1 ст.л порошка «Фитоспорин». Все это необходимо хорошо перемешать.

Затем необходимо наполнить теплой водой 10-литровое ведро и снова тщательно перемешать раствор.

Емкость с полученным составом следует поставить в темное место на 2 часа. После этого удобрение полностью готово.

Использовать его можно для всех огородных растений. Главное – пролить грядки так, чтобы они были увлажнены как минимум на 2 см в глубину.