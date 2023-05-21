Огородники объяснили, почему разрушаются теплицы из поликарбоната и как этого избежать

Первая проблема заключается в попытках сэкономить. Но дешевые теплицы делают из материалов, не соответствующих стандартам качества.

Проверить поликарбонат очень просто: нужно сдавить его пальцами. Если материал сжимается, покупать его не стоит.

Вторая ошибка заключается в неправильной очистке теплицы от снега зимой. Для этой цели нельзя использовать скребок.

Такой инструмент оставляет на поликарбонате царапины, в которые попадает вода. При ее замерзании неизбежно образуются трещины, и материал разрушается.