Дачники назвали способ моментально и надолго избавиться от тли на смородине

16:48 2023-05-21

Тля часто поражает смородину, не дает дачникам собирать хорошие урожаи ягод. Но есть средство, которое быстро уничтожает вредителя.

Для обработки кустарника нежелательно использовать химические инсектициды, они содержат множество опасных компонентов.

Значительно проще приготовить состав из натуральных ингредиентов, которые обойдутся недорого и моментально уничтожат тлю.

Для этого необходимо смешать 40 мл нашатырного спирта и 10 л воды, а потом добавить в раствор 100 г натертого хозяйственного мыла.

Использовать средство нужно сразу, его нельзя хранить. Составом тщательно опрыскивают кустарники, включая нижнюю поверхность листьев.

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