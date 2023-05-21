Дачники назвали способ моментально и надолго избавиться от тли на смородине

Для обработки кустарника нежелательно использовать химические инсектициды, они содержат множество опасных компонентов.

Значительно проще приготовить состав из натуральных ингредиентов, которые обойдутся недорого и моментально уничтожат тлю.

Для этого необходимо смешать 40 мл нашатырного спирта и 10 л воды, а потом добавить в раствор 100 г натертого хозяйственного мыла.

Использовать средство нужно сразу, его нельзя хранить. Составом тщательно опрыскивают кустарники, включая нижнюю поверхность листьев.