Морковь в яичных лотках: в чем выгода таких технологий при посадке корнеплода

Семена моркови очень мелкие, потому после того, как она взойдет, приходится корнеплод прореживать. Чтобы избежать этого процесса, сэкономить семена и трудозатраты, нужно запастись картонными коробками от яиц.

Перед посевом пропитать их водой - для того, чтобы размягчить. Семена замочить в горячей (40-45 градусов) воде на 20-25 минут. Затем на такой же период времени опустить в слабый раствор марганцовки, потом - в стимлятор роста "Эпин".

Грядку под морковку перекопать, удобрить 10 л перегноя и 1 ст. золы, разровнять и полить водой. В лотки насыпать грунт и с помощью смоченной в воде зубочистки в каждую ячейку уложить по 2 семечка.

После посева засыпать углубления в лотках землей. Вдавить лотки в грунт как можно глубже. Сенцы взойдут через пару недель. Из двух надо выбрать тот, что сильнее. Если в какой-то из ячеек семечко не проросло, нужно подсадить туда лишний сеянец.

Картон к концу лета разложится, и к моменту уборки корнеплода станет обычным удобрением.