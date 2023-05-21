Пятеро иранских пограничников убиты на юго-востоке страны

Пятеро пограничников погибли в результате нападения на пограничный пост Сараван в провинции Систан-Белуджистан, сообщает официальное информационное агентство IRNA.

В начале дня судебный орган сообщил о шести погибших, однако одного из пограничников, объявленного мертвым после нападения, «спасли врачи», сообщил источник.

Теракт произошел в одном из беднейших районов Ирана, расположенном недалеко от границы с Пакистаном.

Осуждая его, представитель иранской дипломатии Насер Канани указал, что его страна ожидает от Пакистана «улучшения безопасности общих границ от террористических групп».