Чем подкормить лук в мае-июне: урожай удивит даже бывалых огородников

16:53 2023-05-21

Лук нужно подкармливать трижды за время его выращивания. Первая подкормка проводится в мае-июне.

В этот период удобрение должно помочь растению наращивать зеленую массу. Ее нужно провести через 2 недели после прорастания перьев.

Главный компонент для лука в данный период – азот. Без него перья будут расти медленно, могут пожелтеть.

В качестве подкормки можно использовать аммиачную селитру, сульфат аммония, мочевину, кальциевую селитру.

Неплохой результат дают и натуральные подкормки на основе куриного или конского помета, а также луговых трав.

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