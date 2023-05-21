Чем подкормить лук в мае-июне: урожай удивит даже бывалых огородников

В этот период удобрение должно помочь растению наращивать зеленую массу. Ее нужно провести через 2 недели после прорастания перьев.
Главный компонент для лука в данный период – азот. Без него перья будут расти медленно, могут пожелтеть.
В качестве подкормки можно использовать аммиачную селитру, сульфат аммония, мочевину, кальциевую селитру.
Неплохой результат дают и натуральные подкормки на основе куриного или конского помета, а также луговых трав.
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