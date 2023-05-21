Садоводы объяснили, зачем поливать огурцы молоком и как правильно это делать

Еще один плюс – такая подкормка обойдется дешевле, чем покупка химикатов. Потребуется всего 500 мл обычного молока.
Для усиления эффекта туда стоит добавить около 60 г меда, а также 8-10 капель йода, который можно за копейки купить в любой аптеке.
Компоненты следует хорошо перемешать, развести 10 л воды и использовать для полива грядок с огурцами.
Опрыскивание проводится раз в 14 дней. Делать это нужно только в сухую погоду в вечернее время, чтобы растения не получили солнечные ожоги.
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