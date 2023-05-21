Дачники рассказали, чем подкармливать клубнику во время цветения, чтобы урожай удвоился

Для этого можно использовать огранику и минеральные удобрения, а лучше всего – чередовать их между собой.

Во время бутонизации клубнике полезны составы, содержащие фосфор, азот, калий и натрий, например, «Гуми».

Но этот препарат можно применять только один раз за сезон, иначе растение направит все силы на формирование зеленой массы, а не ягод.

Из органических средств для полива клубники в этот период идеально подходит раствор из 500 мл золы и 10 л воды, который используется через сутки.