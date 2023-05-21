Японцы любят запахи чистого тела и выстиранного белья

В Ливане разгорелись споры по поводу ношения купальников на общественном пляже

Муниципалитет Саиды запретил в эту субботу митинг, запланированный в поддержку купающихся, и контрдемонстрацию «за скромность, добродетель и против наготы», к которой призывали исламисты в этом городе с суннитским большинством.