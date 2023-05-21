Японцы любят запахи чистого тела и выстиранного белья
17:24 2023-05-21
В Стране восходящего солнца очень трепетно относятся к чистоплотности и следят за гигиеной.
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18:18
Тарас Медведев
В Ливане разгорелись споры по поводу ношения купальников на общественном пляже
Муниципалитет Саиды запретил в эту субботу митинг, запланированный в поддержку купающихся, и контрдемонстрацию «за скромность, добродетель и против наготы», к которой призывали исламисты в этом городе с суннитским большинством.
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