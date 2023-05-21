Знающий дачник рассказал, как неправильный полив может погубить урожай клубники

Халатное отношение к поливочным процедурам может значительно ухудшить как качество, так и количество урожая, а иногда и полностью лишить его.

Помните, что полив должен быть умеренным и достаточным, при этом регулярным, а не от случая к случаю. Качество самой воды тоже имеет огромное значение.

Нельзя поливать клубничные кусты холодной водой, для них это будет стрессом.

Не берите воду сразу из колодца и сырую из водопровода. Перед поливом вода обязательно должна отстаиваться. Если это правило не соблюдать, растения могут начать болеть.

А если берете отстоявшуюся воду, она нагреется до оптимальной температуры, в ней не будет плохих примесей. Клубника хорошо реагирует на такие поливы.

Когда ягодник цветет, увлажнять грядки надо дважды в неделю (в особо жаркую погоду) или раз в 15 дней (если сильной жары нет и часто идут дожди).

Для полива хватает 20 литров воды на один квадратный метр земли. Поливочные работы проводим рано утром или поздно вечером, когда нет солнца.

Днем поливать нет смысла, к тому же в жаркую погоду растения получат ожог и могут погибнуть от этого.