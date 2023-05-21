Юморист Евгений Петросян стремительно худеет

Евгений Петросян недавно попал в больницу, не на шутку напугав коллег и поклонников. Как написали некоторые СМИ, это якобы было вызвано проблемами после установки зубного импланта, сообщает Рrozvezd.info.

После выписки из больницы Евгений Ваганович почти сразу же отправился на премьеру нового фильма Карена Шахназарова. Очевидцы заметили, что за последнее время Петросян очень сильно похудел. Но чем вызвана потеря веса, объяснять не стал.

Юморист на красной дорожке всем своим видом показал, что на здоровье не жалуется. Евгений Ваганович активно позировал фотографам и улыбался.

Все со мной в порядке, – объяснил Евгений Ваганович. Я был в больнице всего пару дней, проверялся, а какая шумиха из-за этого была поднята!

Петросян считает, что журналистам о его госпитализации рассказали врачи. После этого телефон юмориста атаковали любопытные. Петросян заверил, что разговоры о проблемах с его здоровьем сильно преувеличены.

Бог разберется, он всем судья, - отметил Евгений Ваганович.

И добавил, что его здоровье в норме, потому переживать не стоит. Петросян признался, что в свои 77 лет продолжает активно работать, в том числе - выезжать на гастроли.