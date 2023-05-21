Дачники объяснили, как добиться огромного урожая огурцов с помощью меда

Для приготовления такого удобрения необходимо добавить 3 ст.л. меда в ведро, наполовину наполненное водой комнатной температуры.

Далее следует тщательно перемешивать содержимое ведра до тех пор, пока мед полностью не растворится в воде.

Полученный раствор используют для полива грядки с огурцами, под каждый куст нужно выливать по 500 мл средства.

Можно использовать подкормку и для опрыскивания растений. Это будет способствовать привлечению насекомых-опылителей.