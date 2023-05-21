Тля покинет смородину сразу: эффективное средство можно найти в любой аптечке

Тля – заклятый враг смородины и других ягодных и плодовых культур. От него на листьях появляются красные шишки, они скрукчиваются, а завязи опадают.
Такие листья надо сразу оборвать и уничтожить, а сам куст обработать специальным средством.
При этом средство защиты от вредителя можно найти не где-нибудь, а - прямо в домашней аптечке.
Это - нашатырный спирт. Для приготовления эффективного раствора нужно 40 мл нашатырного спирта развести в 10 л воды. Потом - добавить 100 г натертого хозяйственного мыла (для прилипания).
Полученный раствор нужно применить безотлагательно. Тщательно опрыскать все кустарники, не оставив вредителям ни одного шанса спрятаться за скрученным листочком.
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